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вторник, 12 мая 2020 12:19

Минцифры отрицает утечку персональных данных из приложения "Дія"

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Минцифры отрицает утечку персональных данных из приложения &quot;Дія&quot;
Глава Минцифры Михаил Федоров отрицает, что из приложения "Дія" сливают персональные данные украинцев. Фото: facebook.com/svobodnaya.academy

В Министерстве цифровой трансформации отрицают, что Telegram-бот, который накануне слил в сеть базу данных украинцев с 26 млн водительских удостоверений, связан с приложением "Дія".

Об этом глава Минцифры Михаил Федоров сообщил через свою страницу в Facebook.

"В Telegram заработал бот, использующий большие объемы персональных данных. Сразу активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Это невозможно даже теоретически", - рассказал Федоров.

Как пояснил министр, "Дія" не имеет базы данных и не накапливает такой ​​информации. Кроме того, количество информации, доступной в указанном боте, гораздо превышает ту, с которой работает "Дія". По данным Федорова, предварительный анализ информации бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнете.

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"В частности, речь идет о базе данных ПриватБанка (до национализации), а также других частных (негосударственных) баз данных. Например, в боте доступны пароли от ВКонтакте, Linkedin", - написал чиновник.

Служба безопасности Украины начала соответствующие следственные действия по работе Telegram-бота и доступных в нем персональных данных. Речь о том, что в мессенджере Telegram появились два бота, которые продают личные данные украинцев (номера паспортов, ИНН, данные прописки). Такая информация появилась в конце апреля в СМИ.

Приложение "Дія" может стать новой цифровой эрой в системе украинской бюрократии. Простая программа на мобильном телефоне становится сервисом, которым будет пользоваться большинство украинцев, желающих получить государственные услуги, но и не иметь дела с ''живыми чиновниками".

С 22 апреля в приложении появились цифровые паспорта, имеющие такие же возможности, как и бумажные. Еще раньше в программу завели водительские права, которые можно предъявлять патрульным.

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