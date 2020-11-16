Кабмин поддержит решение Рады относительно карантинных выходных

Чиновники попытаются убедить депутатов. Фото: president.gov.ua

Кабинете министров Украины будет выполнять решение парламента об отмене карантина выходного дня.

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

Однако завтра, по словам Немчинова, чиновники будут пытаться убедить парламентариев на заседании ВР в том, что такие карантинные ограничения необходимы для эффективной борьбы против Covid-19.

"Правительство планирует быть на заседании, будем объяснять логику, давать исчерпывающие ответы на возможные вопросы депутатов. В зависимости от принятия решения будем его реализовывать законным способом", - сказал министр.

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В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. 11 ноября Кабмин принял решение о введении новых ограничений. Такое решение вызвало недовольство местных властей многих городов Украины и представителей предпринимательской отрасли.