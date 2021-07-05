Кабмин обновил правила въезда в Украину

Иностранцам, приезжающим из этих стран, необходимо обязательно сдать экспресс-тест. Фото: pixabay.com

Кабмин обновил правила пересечения границы для украинцев, которые возвращаются из России, Португалии, Великобритании и Индии.

Решение приняли в связи с распространением нового штамма коронавируса Delta, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"В Португалии, РФ, Великобритании и Индии наибольшее число случаев заражения Delta-мутацией. Со 2 июля украинцам, которые приезжают из этих стран, необходимо обязательно сдать экспресс-тест на Covid-19 или установить приложение "Дій удома" для прохождения 14-дневной самоизоляции. Досрочно завершить самоизоляцию можно в случае отрицательного результата ПЦР-теста", - говорится в сообщении.

Федоров добавил, что Украина находится в зеленой зоне. Правила въезда из других стран не изменились.

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Впервые обнаруженный в Индии тип Covid-мутации Delta будет доминировать на всей территории Европы до конца лета. В странах, где он уже царит, наблюдается быстрое ухудшение эпидемической динамики. Вспышки Delta подтвердили также в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Delta начинает доминировать в определенных районах Индонезии, а заполненность больниц в Джакарте достигла 75%. В австралийском штате Виктория также обнаружили этот тип мутации.