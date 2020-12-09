Кабмин назвал дату подачи второй заявки на вакцину

Минздрав по активным привлечением Центра общественного здоровья направил первую заявку на получение вакцины в рамках инициативы COVAX. Фото: pixabay

Вторую заявку на получение вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX подаст Министерство здравоохранения.

Подача заявки состоится 14 декабря, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Минздрав за активным привлечением Центра общественного здоровья направил первую заявку на получение вакцины в рамках инициативы COVAX.

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"После обработки ряда требований сформировали предпосылки получения 8 миллионов доз вакцины для 4 млн граждан ... Вторую заявку в COVAX подадут 14 декабря этого года", - сказал Шмыгаль.

В 67 странах с низким уровнем доходов вакцину от коронавируса получит лишь 1 из 10 граждан 2021 года. Украина вошла в этот список. Об этом сообщили в международной группе People`s Vaccine.