Кабмин назвал дату подачи второй заявки на вакцину

 
Ексклюзивы
1/5
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 1989
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1125
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 396
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
5 Просмотров: 2475
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 639
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 720
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3087
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1638
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1683
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1773
Фото
Все фото
5
4
5
17
6
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
&quot;Принято надеть теплый свитер и выпить горячего чая&quot; - украинка рассказала, сколько платит за коммунальные в Великобритании
"Принято надеть теплый свитер и выпить горячего чая" - украинка рассказала, сколько платит за коммунальные в Великобритании
Видео
Все видео
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веток
Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веток
Дело Шеремета. Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко
Дело Шеремета. Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 720
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3087
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1809
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1098
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
Просмотров: 351
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
среда, 09 декабря 2020 16:16

Кабмин назвал дату подачи второй заявки на вакцину

  Комментировать
Кабмин назвал дату подачи второй заявки на вакцину
Минздрав по активным привлечением Центра общественного здоровья направил первую заявку на получение вакцины в рамках инициативы COVAX. Фото: pixabay

Вторую заявку на получение вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX подаст Министерство здравоохранения.

Подача заявки состоится 14 декабря, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Минздрав за активным привлечением Центра общественного здоровья направил первую заявку на получение вакцины в рамках инициативы COVAX.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина обратилась к Канаде, чтобы получить вакцину от коронавируса

"После обработки ряда требований сформировали предпосылки получения 8 миллионов доз вакцины для 4 млн граждан ... Вторую заявку в COVAX подадут 14 декабря этого года", - сказал Шмыгаль.

В 67 странах с низким уровнем доходов вакцину от коронавируса получит лишь 1 из 10 граждан 2021 года. Украина вошла в этот список. Об этом сообщили в международной группе People`s Vaccine.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кабмин назвал дату подачи второй заявки на вакцину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

"Возвращай не унитазы" - что изменилось за год после "нормандского саммита"

Сценарист "Лицо со шрамом" страдал от кокаиновой зависимости

"Шахтер" впервые выиграл у "Барселоны"

Православный патриарх принадлежал к ОУН

Зеленский встретился с Путиным

Британские войска взли под контроль Иерусалим

Самое читаемое
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 15220
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
9
 Просмотров: 12610
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
4
 Просмотров: 9315
Облгазы пересчитали тарифы: сколько будут платить украинцы
Облгазы пересчитали тарифы: сколько будут платить украинцы Просмотров: 7704
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 6957
Общество
Ресторанам смягчили карантин на новогоднюю ночь
Ресторанам смягчили карантин на новогоднюю ночь Просмотров: 9
Опубликовали документы, которые показывают роль Медведчука в деле Стуса
Опубликовали документы, которые показывают роль Медведчука в деле Стуса Просмотров: 144
Назвали компании, что больше всего загрязняют окружающую среду
Назвали компании, что больше всего загрязняют окружающую среду Просмотров: 72
Двух пленных из Ирака вернули в Украину
Двух пленных из Ирака вернули в Украину Просмотров: 81
Google определил список книг, которые чаще всего искали украинцы за год
Google определил список книг, которые чаще всего искали украинцы за год Просмотров: 90
Больше всего комментируют
5
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
3
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Голосов: 54260
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть