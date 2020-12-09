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среда, 09 декабря 2020 13:29

9 с 10 украинцев могут не получить вакцину от коронавируса

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9 с 10 украинцев могут не получить вакцину от коронавируса
Не каждый получит вакцину от коронавируса. Фото: ferra.ru

В 67 странах с низким уровнем доходов вакцину от коронавируса получит лишь 1 из 10 граждан 2021 годf. Украина вошла в этот список.

Об этом сообщили в международной группе People`s Vaccine.

По словам правозащитников, правительства богатых стран заключили соглашения на закупку 53% наиболее эффективных вакцин. Возглавляет список Канада, которая хочет закупить 150 млн доз. Этого хватит, чтобы вакцинировать каждого канадца 5 раз.

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67 бедных стран не получат нужное количество вакцин для населения. На 5 из них - Кению, Мьянму, Нигерию, Пакистан и Украину – приходится почти 1,5 млн заражений.

"Никто не должен быть лишен возможности получить жизненно важную вакцину через страну, в которой он живет, или количество денег в своем кармане. Но если ситуация кардинально не изменится, то миллиарды людей во всем мире в ближайшие годы не получат безопасную и эффективную вакцину от Covid-19", - сказала менеджер Oxfam по политике в области здравоохранения Анна Марриотт.

Китайская вакцина от Covid-19 защитила 86% добровольцев в ОАЭ. Пекин собирается распространять препарат в развивающихся странах.

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