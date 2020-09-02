Кабмин дополнительно усилил запрет на въезд в Украину

Украина расширила перечень родственников граждан Украины, которые могут пересекать границы. Фото: ГНСУ

Кабинет министров внес изменения в постановление о запрете въезда иностранцев, однако расширил перечень родственников, которые могут путешествовать к гражданам Украины.

Главное изменение - из перечня разрешенных оснований для въезда иностранцев убрали право на транзит до 2 суток. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Вторая смена - Украина расширила перечень родственников граждан Украины, которые могут пересекать границы, добавив к нему бабушек и дедушек. Ранее звучала критика о том, что дети украинский, что поехали на отдых без родителей и с родственниками-иностранцами, имели проблемы с возвратом к Украина в последние дни лета.

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Третья смена - правительство уточнило формулировку об обучении как основание для пересечения границы. Теперь в Украину пускать только тех, кто едет учиться в учебные заведения. Этим правительство убирает злоупотребления, когда целью въезда декларировали обучение на краткосрочных курсах ", - говорится в сообщении.

Правительство сменило правила въезда в Украину из-за границы. Теперь Кабмин оставил один критерий для определения иностранного государства как "государства со значительным распространением Covid-19.