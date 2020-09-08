Кабмин анонсирует строительство нового аэропорта в Закарпатье

Развитие туризма на Закарпатье стал предпосылкой для строительства нового аэропорта в регионе. Фото: pixabay

Еще один аэропорт на Закарпатье решил построить Кабинет министров, но где именно пока неизвестно.

Строительство взлетно-посадочной полосы профинансирует государство, а также к реализации проекта привлекут частных инвесторов, сообщил председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков в Facebook.

Развитие туризма на Закарпатье стало предпосылкой для строительства нового аэропорта в регионе. Сейчас есть только один аэропорт - в Ужгороде. Однако его возможности ограничены сложностью взлета и посадки через территорию Словакии. Также аэропорт не может обслуживать самолеты класса В737 / А320. Поэтому правительство приняло решение о целесообразности строительства еще одного аэропорта в Закарпатье. В соответствии с планом строительства, длина посадочной полосы будет достигать 2500 метров. Также этот аэропорт будет иметь возможность принимать самолеты класса В737 / А320, чего не может делать ужгородский. Аэропорт сможет принимать 200 - 300 тисяч человек в год с возможным увеличением до 500 - 600 тисяч.

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С нового аэропорта можно будет улететь в украинские города, Днепр, Харьков, Одесса. Также в Польшу; Венгрию; Чехию; Италию; Испанию; Турцию; Египет.

Строительство нового аэропорта, по прогнозам, будет стоить около 4 миллиардов гривен. Взлетно-посадочную полосу построят на государственные деньги, а строительство терминала профинансирует частный инвестор.Кабмин запланировал выделить всего 3 миллиарда государственных денег. Частные инвестиции составят около 1 миллиарда гривен. В 2020 году на проектирование и строительство из госбюджета выделят 30 миллионов гривен.

До 2023 года аэропорт планируют построить. Место строительства пока неизвестно. Для его выбора нужно учесть множество условий, таких как наличие краснокнижных ростений и животных в регионе, удобство строительства посадочно-взлетной полосы и прочее. Перечень возможных мест будет сформирован после анализа аэрофотосъемки региона.

Возобновление работы международного аэропорта "Ужгород" согласовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль со словацким коллегой Игорем Матовичем. Осталось формально подписать межправительственные соглашения, написал Денис Шмыгаль в Twitter.