Украина и Словакия достигли согласия по запуску аэропорта "Ужгород"

Регулярные полеты из ужгородского аэропорта прекратили в начале июня 2018 года. Фото: pixabay

Возобновление работы международного аэропорта "Ужгород" согласовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль со словацким коллегой Игорем Матовичем.

Осталось формально подписать межправительственные соглашения, написал Денис Шмыгаль в Twitter.

"Обсудили актуальные вопросы с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем. Сегодня дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта "Ужгород", - сообщил Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SkyUp расширяет полеты из Украины

Регулярные полеты из ужгородского аэропорта прекратили в начале июня 2018 года. В конце того же года он получил сертификат от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). 15 марта 2019-го аэропорт после перерыва возобновил обслуживание регулярных рейсов. Но для полноценной работы необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, ведь взлетная полоса там заканчивается перед границей и самолеты после взлета оказываются в другой стране.

Пассажиропоток в международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского уменьшился почти на 80%, что существенно разнится с прошлым годом. В июле 2020-го аэропорт обслужил 52,4 тыс. пассажиров, что на 79,7% меньше, чем в июле 2019-го.