К проведению внешнего независимого оценивания по украинскому языку остается менее четырех месяцев. Поэтому школьники все активнее готовятся к нему.

В этом году выпускники, которые планируют поступать в учреждения высшего образования, смогут самостоятельно выбирать, какую именно работу выполнять во время ВНО. Речь идет о сертификационной работе по украинскому языку или сертификационной работе по украинскому языку и литературе.

Автор: testportal.gov.ua "К ВНО можно подготовиться за 4 месяца" - репетитор

"К ВНО можно подготовиться за четыре месяца, если ученик имеет основательные знания и быстро усваивает материал. При подготовке нужно обратить внимание на синтаксис и пунктуацию. Именно по этим разделам подают больше задач. Кроме того, эти знания необходимы для написания собственного высказывания ", - рассказывает Gazeta.ua репетитор по украинскому языку Лариса Чемерис.

Для качественной подготовки к сдаче ВНО по украинскому языку эксперт советует выполнять как можно больше тестовых заданий. Это будет способствовать лучшему запоминанию материала.

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"Все правила быстрее и легче запоминать в процессе деятельности. Теория без практики немая, а практика без теории слепа. Подготовка к ВНО каждый день - дело хорошее и результативная, но ко всему нужно подходить мудро. Нужно помнить, что истощен спортсмен к финишу первым не придет. Так и в обучении: ребенок должен правильно распределить время ", - добавляет Лариса Чемерис.

Репетитор советует также уделять внимание ударениям, лексике и грамматике. Именно по этим темам у выпускников возникает больше сложностей.

1 февраля 2021 началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2021-го. В этом году регистрация продлится до 5 марта. Участие в основной сессии ВНО является бесплатной. Каждый участник имеет право составить тесты не более чем из 5 учебных предметов