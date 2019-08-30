К началу обмена заключенными между РФ и Украиной должны оформить необходимые документы

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной еще не начался Фото: racurs.ua

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной еще не начался.

Требуется определенное время для оформления необходимых документов, пишет Интерфакс со ссылкой на собственные источники.

"Появившиеся в телеграмм каналах сообщения о том, что Москва и Киев начали обмен, а колонна с заключенными движется в подмосковный аэропорт "Остафьево", не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства.

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"Для начала обмена необходимо еще некоторое время для оформления документов", - пишет издание.

Переговоры по обмену пленными еще продолжаются. Информация о завершении обмена не соответствует действительности, сообщили в Офисе президента. "Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на подтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится - Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - сказано в сообщении.