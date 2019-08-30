Офис президента дал официальную информацию об обмене

Переговоры по обмену пленными еще продолжаются. Фото - Депо

Переговоры по обмену пленными еще продолжаются.

Информация о завершении обмена не соответствует действительности, сообщили в Офисе президента.

"Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на подтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится - Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - сказано в сообщении.

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Эту же информацию подтвердила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, не на долго. Держим кулаки!" - написала она в Facebook.

Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с освобожденными украинцами должен был приземлиться в пять утра в Киеве. По сообщению родственников, 24 моряка уже в столице.