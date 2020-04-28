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среда, 29 апреля 2020 20:23

Из-за обвала цен на нефть Россия может стать более агрессивной

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Из-за обвала цен на нефть Россия может стать более агрессивной
Владимир Дубровский: Кремль будет пытаться вытеснить из публичной сознания экономические потери новыми геополитическими авантюрами и военными кампаниями. Фото: Тарас Подолян

Россия сейчас больше зависит от экспорта нефти, чем СССР - в процентах к внутреннему валовому продукту. Хотя часть экономики, что не зациклена на газе и нефти в РФ значительно сильнее советскую.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Владимир Дубровский.

"Но из-за понижения цен на "черное золото" ощутимо упадут бюджетные поступления, сократится ВВП.

Вопрос еще и в политической сфере. Иерархические структуры вроде Коммунистической партии и сегодняшней ФСБешнои власти живут, пока их члены уверены в будущем. Когда видят, что осталось недолго, структура начинает сыпаться. Разваливаются вертикали власти. Падение цен на нефть может вызвать такой эффект в России", - считает эксперт.

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Но, по его словам, Украина должна готовиться, что РФ переживет кризис.

"На его фоне может стать еще более агрессивной. Кремль пытается вытеснить из публичной сознания экономические потери новыми геополитическими авантюрами и военными кампаниями", - добавляет экономист.

Полное интервью с Владимиром Дубровским читайте в журнале "Країна" от 30 апреля.

С марта нефть постоянно падает в цене. Сначала это произошло из-за отсутствия договоренностей России и стран ОПЕК. Не договорились про уменьшение добычи. Затем еще одним фактором стал коронавирус и уменьшение спроса

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Дата
29
апреля

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