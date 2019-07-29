Из-за непогоды подтопило станцию метро

Фото: pravda.com.ua

В Киеве из-за ливня произошло подтопление территории станции метро Дорогожичи.

В КГГА отметили, что в настоящее время спасатели получают сообщение о поваленных стихией деревьях и оперативно выезжают на места, пишет Украинская правда.

"Аварийно-спасательные службы приступили к ликвидации последствий грозы в Киеве. Спасатели работают на территории станции метро"х Дорогожичи , где произошло подтопление из-за масштабных осадков", рассказали в Киевской городской госадминистрации.

Как сообщили пользователи Facebook, подтопление произошло и возле соседней станции метро Сырец. Похожая ситуация и в других районах столицы, в частности, возле Шевченковского райсуда столицы.

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По информации Укргидрометцентра, непогода продлится до конца суток.

Ливень затопил участок дороги возле Шевченковского суда. Машины затоплены по дверцу, а люди не могут пройти. Некоторые жители города не скучают и пытаются ловить позитив во всем.