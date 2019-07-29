В Киеве дождь, а им весело: как горожане развлекаются в непогоду

Ливень затопил участок дороги возле Шевченковского суда.

Машины затоплены по дверцу, а люди не могут пройти, сообщает Громадське.

Некоторые жители города не скучают и пытаются ловить позитив во всем.

Автор: Громадське Молодые люди решили устроить себе отдых у воды

Пара ребят надула матрас в форме радужного единорога и стала плыть по дороге наряду с машинами.

Автор: Громадське Молодые люди решили устроить себе отдых у воды

Столицу накрыл сильный ливень с градом и грозой.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Как вам погодка ? #lossolomas Публикация от Рупор Соломенского района (@lossolomas.ua) 29 Июл 2019 в 5:48 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Сериков (@serikov2515) 29 Июл 2019 в 6:03 PDT



В некоторых районах произошли подтопления улиц.

К штормовым явлениям относятся грозы, шквалы, град, дождь. Когда возрастает риск их появления на определенной территории, синоптики объявляют штормовое предупреждение. Оно имеет 3 уровня опасности: первый — желтый, второй — оранжевый, третий — красный