Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер

- В июне рыночная цена в Европе за тысячу кубических метров газа должен составлять 8000 гривен, в июле - 7700. А не 8800, как "Нафтогаз" установил для украинцев раньше. Правительство разработало нормативный документ, который не позволит "Нафтогазу" злоупотреблять своим монопольным положением, а они - ненасытные монополисты. Мы должны привести их в чувство, - сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров. Фото: Укринформ

Нафтогаз является монополистом. Именно это объясняет высокую цену на газ. В условиях монополии стоимость любого продукта будет выше реальной. При том, что качество хуже.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит экономист Андрей Новак.

"Это происходит из-за отсутствия здоровой конкуренции на рынке. К тому же, украинский газ может стоить дешевле, чем в Европе. У нас есть своя собственная добыча сырья. Его себестоимость в несколько раз меньше, чем импортируемый газ. Поэтому нужно наращивать свою добычу. Также надо внедрять использование альтернативных источников энергии. Это позволит еще больше снизить цену для населения", - считает эксперт.

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Цена, которую Нафтогаз установил на июнь - 8800 гривен. Она не оптимальная, отмечает Андрей Новак.

"Монополист может фактически придумывать любую цену, ведь понимает, что у потребителя нет альтернативы. Нужно демонополизировать энергетический сектор в Украине. Этот процесс должен концентрироваться на трех основных направлениях: добыча, переработка и поставка потребителям. На всех этих стадиях должна быть здоровая конкуренция. То есть надо, чтобы у потребителей была возможность выбирать компанию, которая будет удовлетворять их потребности в сырье", - добавляет экономист.

Правительство обязало Нафтогаз снизить цену на газ для населения до европейского уровня. Об этом на заседании Кабмина объявил премьер-министр 41-летний Владимир Гройсман.