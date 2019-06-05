Правительство обязывает Нафтогаз снизить цены

Правительство создает комиссию для проверки формирования цены на газ Нафтогазом. Фото: freeradio.com.ua

Кабинет министров решил обязать Нафтогаз снизить цену на газ для населения до европейского уровня.

Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня рыночная цена в Европе - газ в июне должен стоить около 8 тысяч гривен, в июле - 7700. А не 8800. Это тот коридор, который соответствует рыночной цене", - сказал Гройсман.

Он назвал Нафтогаз монополистом, которого нужно привести в чувство.

"Первое решение - обязать их это сделать. Второе - принять протокольное решение правительства обратиться к Счетной палате, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, Государственной аудиторской службе создать совместную группу по проверке формирования цены на газ внутри НАК "Нафтогаза". И если они не откроют документы, за сколько покупают, как экспортируют, как продают, я буду считать, что они скрывают фальсификацию цены", - сказал Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда подорожает газ для населения

Правительство разработало новый механизм определения стоимости газа. Если рыночная цена для промышленности будет ниже установленной правительством для населения, то и последняя снизится. Если энергоноситель для промышленности подорожает, украинцы не будут платить больше. На май розничная цена газа для населения составляла 8247 грн за 1 тыс. куб. м, по новой формуле.