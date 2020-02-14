Известный уличный художник подарил городу новую валентинку

Фото: Instagram

Перед 14 февраля в Бристоле, в районе Бартон-Хилл, в доме появилась новая работа художника Бэнкси.

Художник опубликовал ее фото в своем Инстаграми.

Работа стала подарком городу ко Дню Святого Валентина, своеобразной "валентинкой".

Художник изобразил маленькую девочку, которая выстрелила из рогатки. Ее снаряд попал в то, что взорвалось букетом красных цветов.

Работу впервые увидели еще 13 февраля, в течение всего дня у нее собиралась толпа. Хозяева квартир дома, на котором появился произведение искусства, уже беспокоятся о том, как его сохранить на долгие годы.

Фото рисунке Бэнкси опубликовал в ночь на пятницу.

"Бэнкси - живая легенда", "С любовью Бэнкси", "Шедевр", "Приезжай в Корею, пожалуйста", - прокомментировали поклонники.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Banksy (@banksy) 13 Лют 2020 р. о 4:02 PST

Британский художник-аноним Бэнкси создал новое граффити на двух стенах гаража города Порт-Толбот в Великобритании.