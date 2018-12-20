Уличный художник Бэнкси показал свою новую картину

Британский художник-аноним Бэнкси в ночь на 19 декабря создал новое граффити на двух стенах гаража города Порт-Толбот в Великобритании.
Видео своего произведения он опубликовал на своей странице в Instagram.
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Граффити состоит из двух частей. На одной из стен изображен горящий контейнер, пепел от которого падает на вторую стену, где рядом с маленькими санками играет ребенок и ловит "снег" - пепел языком.
В рисунке рассказывается об индустриальной атмосфере жизни в Порт-Толбот.
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Ранее, картина Бэнкси "самоуничтожилась" сразу после продажи на аукционе Sotheby's за миллион фунтов.
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