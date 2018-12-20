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четверг, 20 декабря 2018 01:30

Уличный художник Бэнкси показал свою новую картину

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Уличный художник Бэнкси показал свою новую картину
Бэнкси показал свою новую картину. Фото: Banksy

Британский художник-аноним Бэнкси в ночь на 19 декабря создал новое граффити на двух стенах гаража города Порт-Толбот в Великобритании.

Видео своего произведения он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Допис, поширений Banksy (@banksy)

Граффити состоит из двух частей. На одной из стен изображен горящий контейнер, пепел от которого падает на вторую стену, где рядом с маленькими санками играет ребенок и ловит "снег" - пепел языком.

В рисунке рассказывается об индустриальной атмосфере жизни в Порт-Толбот.

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Ранее, картина Бэнкси "самоуничтожилась" сразу после продажи на аукционе Sotheby's за миллион фунтов.

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