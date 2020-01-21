Известный украинский курорт признали одним из лучших в Восточной Европе

В список вошли также курорты Чехии, Беларуси, Румынии и Венгрии. Фото: chalegraal.com

В Восточной Европе есть много качественных и необычных курортов, где можно хорошо отдохнуть, а также поправить свое здоровье, заплатив вполне умеренную цену.

Среди лучших бюджетных направлений называют украинский Трускавец во Львовской области, пишет The Guardian.

Также в список вошли курорты Чехии, Беларуси, Румынии, Венгрии, Северной Македонии, Словакии, Хорватии и Сербии.

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"Польза оздоровления в Трускавце под Львовом была впервые описана польским врачом в 1578 году. Этот курорт является одним из немногих, которые поощряют посетителей пить минеральную воду. Здесь предлагают такие древние процедуры, как спелеотерапия и гирудотерапия", - указывается в статье.

Издание Lonely Planet опубликовало список лучших стран для бюджетного отдыха в 2020 году. В нем есть Танзания, Индия и Индонезия.