Показали ТОП-10 стран для бюджетного отпуска

Фото: 3pulse.com

Издание Lonely Planet опубликовало список лучших стран для бюджетного отдыха в 2020 году. В нем есть Танзания, Индия и Индонезия. Портал предлагает посетить не раскрученные среди туристов места, а чуть менее известные, но очень интересные.

1. Восточная Нуса-Тенгара, Индонезия

В этом городе есть много спокойных пляжей без множества отдыхающих. На архипелаге Алор туристы занимаются дайвингом, ведь вода очень прозрачная и чистая. Эти территории расположены вблизи Бали, Ломбока и островов Гили, однако не так заполнены.

Автор: britannica.com

2. Будапешт, Венгрия

По сравнению с голубой лагуной Исландии, Будапешт предлагает термальные ванны за несколько долларов. Также город славится своими винными барами. К достопримечательностям принадлежит станция Келети - лучшее место для прибытия в Будапешт или отправки из него.

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3. Мадхья-Прадеш, Индия

В Мадхья-Прадеш есть заповедник дикой природы и национальный парк Пенчо. Там можно увидеть тигров, кабанов, пятнистых оленей и обезьян Лангур. В этих местах есть много экзотического и интересного, а вот нашествия туристов, как в соседнем штате Раджастан, нет.

4. Буффало, штат Нью-Йорк, США

В этом городе есть новый интерактивный детский музей Explore & More. Ценители архитектуры точно отметят недавно отреставрированные дома Фрэнка Ллойда Райта из комплекса Graycliff Estate и комплекса Мартин Хаус. Это уже изюминки города. За 30 мин езды от города можно увидеть водопад Ниагара.

5. Азербайджан

Сайт всемирного наследия Баку имеет набережную Каспийского моря и является домом для амбициозной архитектуры и новых музеев. Вы все еще будете в Европе, но рядом с пейзажем грязевых вулканов и горящей земли. Север и запад страны имеют Кавказские горы как фон.

Автор: EU4Digital

6. Сербия

Все туристы отмечают невероятную ночную жизнь столицы Белград. Однако там есть что посмотреть и днем - курорты и винные заводы, старинные монастыри и монолитные памятники югославской эпохи.

7. Тунис

В отличие от Марокко, которое предлагает подобные аттракционы, Тунис пытается завоевать туристов и себе, поэтому предлагает удобства дешевле. Вы можете посетить Медину Туниса, остатки древнего Карфагена и приморский пригород Sidi Bou Said, чтобы оценить бесконечный выбор пляжных вариантов. Есть также сахарские дюны.

Автор: 3pulse.com

8. Cape Winelands, Южная Африка

Воспользуйтесь короткой поездкой от города продовольствия Кейптаун к винному региону страны, сосредоточенного на исторических местах Франшхук и Стелленбош. Там можно найти недорогие дегустационные туры с последующими обедами, где подают еду мирового класса и местные вина.

9. Афины, Греция

Столица предлагает просмотр множества бесплатных достопримечательностей, включая музеи и Парфенон ночью. Вы сможете найти византийские церкви и неоклассические здания, включая Национальную библиотеку и Афинский университет. Если вы больше пляжный фанат, то оцените великолепные пляжи за пределами города.

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10. Занзибар, Танзания

В отличии от Карибского и Тихоокеанского островов, Занзибар предлагает размещение у пляжа за небольшую плату. В Стоун-Тауне прогуляйтесь старинными аллеями и наслаждайтесь закатами, прежде чем воспользоваться дешевыми блюдами на рынке вечерней пищи. А если вы приезжаете из материкового Занзибара, вы получаете два штампа в паспорт.

Автор: deluxe.voyage

Музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого - один из крупнейших музеев под открытым небом в Европе. Он расположен недалеко от центра города на живописных холмах ландшафтного парка "Вознесение".