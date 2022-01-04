Известно, в чем обвиняют задержанного по запросу РФ украинского режиссера

В России назвали повод для задержания в Италии бывшего главного режиссера Одесского Национального академического театра оперы и балета Евгения Лавренчука.

Украинца обвиняют в мошенничестве в крупном размере, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Таганского райсуда Москвы.

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"Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере", - заявили в суде.

Также стало известно, что решение суда о заочном аресте гражданина Украины приняли в июле 2020 года.

О задержании Евгения Лавренчука стало известно 3 января. Суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. Подробности дела пока не разглашают. Но известно, что Евгений обвиняется в финансовых нарушениях, якобы зафиксированных на территории РФ.

Условия содержания под стражей Лавренчука приемлемые, состояние здоровья удовлетворительное, рассказал спикер украинского МИД Олег Николенко.

В итальянском СИЗО режиссера удерживают с 17 декабря, уточнили в Free Eugene Lavrenchuk.