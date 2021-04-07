Известно, когда восстановят железнодорожное сообщение между Львовом и Ровно

Укрзализныця призывает пассажиров строго соблюдать правила противоэпидемической безопасности. Фото: pixabay.com

С 9 апреля восстанавливается движение региональных поездов между областными центрами Львовщины и Ровенщины.

Поезда будут курсировать с остановками на станциях Подзамче, Броды, Дубно и Здолбунов, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Поезд № 804/803 сообщением Ровно – Львов будет отправляться из города Ровно в 06:45 и прибывать во Львов в 09:35. Поезд № 806/805 Львов – Ровно будет отправляться со Львова в 16:31 и прибывать в Ровно в 19:16", - говорится в сообщении.

Укрзализныця призывает пассажиров строго соблюдать правила противоэпидемической безопасности на объектах инфраструктуры и в поездах. В частности надевать маску, пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

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Введение тотального карантина в столице не повлияет на график движения поездов, а также на посадку и высадку пассажиров в Киеве и столичной области. Перевозчик призвал пассажиров пользоваться услугами железной дороги в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением маскового режима.