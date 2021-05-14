Известно, когда Украина получит новую партию вакцины AstraZeneca

Следующая поставка вакцины AstraZeneca в Украину ожидается 24-25 мая.

С новой партией прибудет около 700 тыс. доз вакцин против Covid-19, заявил главный государственный санврач Виктор Ляшко.

"Сегодня вакцина для первой прививки в большинстве областей уже использована. Зарезервировано около 30 тыс. доз вакцины для второй прививки тех, кто вакцинировался в конце февраля - в начале марта. И ожидаются следующие поставки вакцины. AstraZeneca - единый продукт. Без разницы, на какой площадке произведен", - подчеркнул он.

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Количество Covid-привитых второй дозой в Украине выросло вдвое за сутки. Всего с начала кампании вакцинировано – 918 164 человека, из них первую дозу получили 918 162 человека, а завершили вакцинацию - 8358 человек.

По числу новых заражений Украина заняла 15-е место в мировом рейтинге и пятое среди стран Европы. По ежедневному количеством смертей Украина восьмая в мире и вторая в Европе.