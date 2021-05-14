Известно, когда Украина получит новую партию вакцины AstraZeneca

 
Ексклюзивы
1/5
"Баллон расширяет ваш сосудик. Разрушает то, что годами в нем росло"- как оперируют сердце
"Баллон расширяет ваш сосудик. Разрушает то, что годами в нем росло"- как оперируют сердце
Просмотров: 18
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 153
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 432
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 405
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1062
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 765
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 144
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 603
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 774
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 540
Фото
Все фото
10
4
4
6
5
В Бабьем Яру открыли уникальную синагогу - фото и видео
В Бабьем Яру открыли уникальную синагогу - фото и видео
Наркокурьер с грузом на 11,5 млн пробрался в Украину як турист
Наркокурьер с грузом на 11,5 млн пробрался в Украину як турист
Продадут за $3 млн: скованные цепью влюбленные не будут снимать оковы
Продадут за $3 млн: скованные цепью влюбленные не будут снимать оковы
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
&quot;Машина стоит, как хороший матрас на кровать&quot; - украинка рассказала, почему все американцы имеют авто
"Машина стоит, как хороший матрас на кровать" - украинка рассказала, почему все американцы имеют авто
Видео
Все видео
"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол
"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Украина разрабатывает собственный ударно-разведывательный беспилотник
Украина разрабатывает собственный ударно-разведывательный беспилотник
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Интервью
1/5
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 333
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 279
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 432
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 459
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 702
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 9
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
пятница, 14 мая 2021 16:12

Известно, когда Украина получит новую партию вакцины AstraZeneca

  Комментировать
Известно, когда Украина получит новую партию вакцины AstraZeneca
Прибудет около 700 тыс. доз вакцин против Covid-19. Фото: pixabay.com

Следующая поставка вакцины AstraZeneca в Украину ожидается 24-25 мая.

С новой партией прибудет около 700 тыс. доз вакцин против Covid-19, заявил главный государственный санврач Виктор Ляшко.

"Сегодня вакцина для первой прививки в большинстве областей уже использована. Зарезервировано около 30 тыс. доз вакцины для второй прививки тех, кто вакцинировался в конце февраля - в начале марта. И ожидаются следующие поставки вакцины. AstraZeneca - единый продукт. Без разницы, на какой площадке произведен", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Литва поделится с Украиной Covid-вакциной

Количество Covid-привитых второй дозой в Украине выросло вдвое за сутки. Всего с начала кампании вакцинировано – 918 164 человека, из них первую дозу получили 918 162 человека, а завершили вакцинацию - 8358 человек.

По числу новых заражений Украина заняла 15-е место в мировом рейтинге и пятое среди стран Европы. По ежедневному количеством смертей Украина восьмая в мире и вторая в Европе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Известно, когда Украина получит новую партию вакцины AstraZeneca». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Стефаник мог стать писателем мирового масштаба

"Динамо" первым в СССР выиграло еврокубок

Создали сладости в тюбике

Умер Фрэнк Синатра

Укололи первую вакцину

Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

Капитулировала большая страна

Самое читаемое
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 8334
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 6390
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 6183
Швы между плиткой закрашивают маркером
Швы между плиткой закрашивают маркером Просмотров: 4815
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
 Просмотров: 4644
Общество
Погибших в автокатастрофе журналистов похоронят в один день: назвали время и место
Погибших в автокатастрофе журналистов похоронят в один день: назвали время и место
 Просмотров: 18
"Боялись, что татары заберут нашу землю" - крымчанка
"Боялись, что татары заберут нашу землю" - крымчанка
 Просмотров: 117
В Бабьем Яру открыли уникальную синагогу - фото и видео
В Бабьем Яру открыли уникальную синагогу - фото и видео
10
 Просмотров: 297
Когда украинцы будут счастливы: самое важное в журнале "Країна"
Когда украинцы будут счастливы: самое важное в журнале "Країна"
 Просмотров: 54
Наркокурьер с грузом на 11,5 млн пробрался в Украину як турист
Наркокурьер с грузом на 11,5 млн пробрался в Украину як турист
4
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
6
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
3
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
2
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США
Голосов: 56216
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть