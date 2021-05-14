Украина - вторая в Европе по смертности от Сovid-19

За сутки 12 мая в мире диагностировали более 743 тыс. новых заражений Covid-19. Больше всего заболевших зафиксировали в Индии, Бразилии и США.

По числу новых заражений Украина заняла 15-е место в мировом рейтинге и пятое среди стран Европы, пишет сайт Worldometers. За ежедневным количеством смертей Украина восьмая в мире и вторая в Европе.

В Индии зафиксировали более 343 тыс. новых больных, в Бразилии – более 75 тыс. случаев инфицирования, а в США – более 39 тыс. Кроме того, более 26,5 тыс. случаев инфицирования произошли в Аргентине, а более 19 тыс. – во Франции.

В целом за время пандемии в мире умерли более 3 млн человек, летальных случаев за сутки зафиксировали более 13 тыс. Выздоровели от болезни 140,6 млн человек, до сих пор болеют – 17,8 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Реальная смертность украинцев от Covid-19 оказалась в три раза больше

Вся Украина перешла в желтую зону карантинных ограничений. Пока нет ни одного региона, где были бы превышены показатели Covid-19. Количество Covid-привитых второй дозой в Украине выросло вдвое за сутки. Всего вакцинацию завершили 3828 украинцев. С начала кампании вакцинации прививки получили 901 107 человек.