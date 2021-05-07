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пятница, 07 мая 2021 07:29

Известно, когда состоятся первые поставки Covid-вакцины Novavax

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Известно, когда состоятся первые поставки Covid-вакцины Novavax
1,5 млн доз препарата AstraZeneca/CoviShield Украина должна была получить еще до 31 марта. Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Максим Степанов встретился с владельцем производителя вакцин Serum Institute Сайрусом Пунавалой. Стороны обсудили возможность увеличения объемов поставок Covid-вакцины Novavax с 10 до 15 млн уже в этом году.

Речь также шла об увеличении объемов первой партии вакцин с 2 до 4 млн доз, написал Степанов в Facebook.

"В июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины Novavax, из законтрактованных нами 10 млн", - говорится в сообщении.

Согласно контракту 1,5 млн доз препарата AstraZeneca/CoviShield Украина должна была получить еще до 31 марта. Но индийское правительство не дает разрешение на их экспорт.

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Первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта. 10 апреля государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" приняло 200 тыс. доз.

30 апреля в Украину прибыла вторая партия китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac против Covid-19, а это еще 500 тыс. доз.

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Дата
07
мая

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