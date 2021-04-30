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пятница, 30 апреля 2021 22:20

Прибыла новая партия вакцин CoronaVac

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Прибыла новая партия вакцин CoronaVac
Прибыли 500 тыс. доз вакцин CoronaVac. Фото: Reuters

В Украину прибыли 500 тыс. доз вакцин CoronaVac.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что несмотря на дефицит вакцин в мире в министерстве делают все возможное для обеспечения граждан Украины препаратами, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения

Согласно соглашениям и контрактам министерство планирует еженедельно получать новые поступления вакцин.

"Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни", - сказал Степанов.

Первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта. 10 апреля государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" приняло 200 тыс. доз.

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"Прививки нею начались 13 апреля. В общем, в Украине законтрактовано 1 млн 913 тыс. доз вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech. Кроме того, в Украине используют вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca", - отметили в релизе.

Британский фармацевтический гигант AstraZeneca сообщил, что заработал на продажах вакцины против коронавируса за первые три месяца этого года $275 млн. Компания впервые раскрыла данные о продаже одной из ведущих вакцин в мире. Прививка от Covid-19 компания AstraZeneca разработала совместно с Оксфордским университетом.

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