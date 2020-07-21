Изнасилование в Кагарлыке: следствие продлили на 6 месяцев

Дело об изнасиловании в Кагарлыке продлили. Фото: facebook.com/lenasotnik

Голосеевский суд Киева продлил сроки следствия по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлыкском отделении Обуховского отдела полиции до 6 месяцев.

Об этом сообщает адвокат пострадавшей Нели Погребицкой Елена Сотник в Facebook, во вторник, 21 июля.

"Голосеевский суд Киева первым решает вопрос продления сроков следствия. Учитывая большое количество эпизодов и потерпевших, решение было однозначным - продолжить до 6 месяцев. Сбор материалов по этому делу должен быть полноценным, объективным и основательным", - отметила адвокат .

По ее словам, все 4 полицейских, подозреваемых в пытках 4 человек, в том числе и Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают еще и в изнасиловании Нели Погребицкой, доставили в суд.

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Как отметила Сотник, адвокат одного из подозреваемых возражал против продолжения следствия, потому что "так и не смог понять, в чем сложность уголовного производства".

В свою очередь, подозреваемый Сулима возмутился в своем выступлении, что "20 следователей ГБР расследуют такое ​​мелкое дело".

События с пытками и изнасилованием происходили в полиции Кагарлыка ночью 24 мая. Уже на следующий день были задержаны первые подозреваемые - 29-летний Сергей Сулима и Николай Кузив, 35 лет. Кроме Нели, копы издевались той ночью еще над одним человеком.