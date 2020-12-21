Изменились ли мысли украинцев касаемо вступления в ЕС - результаты опроса

42% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС. Фото: pixabay

Направление Украины к интеграции с Европейским Союзом поддерживают 48% украинцев.

Тех, кто поддерживает интеграцию с РФ в Украине 13%, а почти треть не хочет присоединяться ни к одному из союзов, заявил аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Сергей Шаповалов.

42% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, военный союз с РФ поддерживают 11%, внеблоковый статус 34%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы верят в проведение новых выборов президента 2021 года

Общенациональную идентичность поддерживают 85% опрошенных, а также считают себя прежде всего гражданами Украины.

Общенациональный опрос методом личного интервью face-to-face проводил Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии - КМИС - с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Во время исследования провели 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения Украины, от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5 не превышает 3,3%.

В ноябре 2020 года вступление Украины в Европейский Союз поддерживает почти половина украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.