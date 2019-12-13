Измена окружения, ссоры с женой и народный гнев - астролог о ближайшем будущем Зеленского

Люди, на которых раньше мог положиться Владимир Зеленский, в 2020 году будут подводить. Фото: prm.ua

2020 год будет испытывать президента Владимира Зеленского на устойчивость. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это произойдет не только потому, что он занимает такую высокую должность. Ситуация была бы такой же, если бы он продолжал работать в сфере шоу-бизнеса, - говорит астролог. - От того, насколько сумеет быть настойчивым , сможет просчитывать наперед последствия определенных шагов, зависит его собственный успех и судьба страны".

Сатурн и Марс - планеты, которые будут управлять этого года жизнью Владимира Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на пятницу, 13-ое: астролог поразила прогнозом

"С одной стороны надо проявлять решительность и настойчивость, за которые отвечает Марс. С другой - быть собранным и умеренным, как того требует Сатурн. Не надо пытаться делать несколько дел одновременно, а поэтапно дорабатывать каждую до конца".

По словам астролога, люди, на которых раньше мог положиться Зеленский, в 2020 году будут подводить, не будут выполнять добросовестно свои обязанности и часто могут действовать вопреки его воле.

"Из-за этого Зеленский изменит отношение к своему окружению. Это может вызвать очередные перестановки кадров в Офисе президента. Обновится круг советников. Сатурн отвечает за возраст, опыт и надежность, проверенную временем. Поэтому гаранту желательно в этом году опираться не столько на молодость и креативность, сколько на людей опытных", - говорит Максимова.

Экономический кризис не позволит воплотить в жизнь многие замыслы, поэтому не следует злоупотреблять обещаниями. Иначе - спровоцирует народный гнев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 2020 год будет голодным и неурожайным – астролог

"Сатурн - достаточно медленная планета, поэтому самым большим врагом для президента в этом году станет поспешность, - рассказывает Елена Максимова. - Надо действовать медленно. Одним из советников, к которому стоит прислушаться, будет его жена. Мысли супругов не всегда будут совпадать. Из-за этого могут возникнуть ссоры".

Нельзя допускать чрезмерного эмоционального и физического переутомления.

"Это негативно повлияет на результаты работы. Поскольку тяжелым будет лето, весной лучше чаще полноценно отдыхать и набираться сил", - говорит Елена Максимова.

По словам астролога, новый экономический кризис наступит в период с 15 мая по 13 сентября.