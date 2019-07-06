Избитого чиновника восстановили в должности мэра

Сумской окружной админсуд восстановил в должности городского главы Конотопа Артема Семенихина.
Он недавно попал в реанимацию после избиения, сообщает пресс-служба суда.
Суд удовлетворил иск Семенихина и отменил решение Конотопского городского совета от 28 августа 2018 года о досрочном прекращении его полномочий.
Также суд обязал выплатить ему разницу между средним заработком за время вынужденного прогула и теми доходами, которые Семенихин получил как военный контрактной службы.
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"Решение в части восстановления истца в должности городского главы г. Конотоп и выплате среднего заработка за время вынужденного прогула в пределах суммы за один месяц подлежит немедленному исполнению", — говорится в сообщении.
В то же время ответчик может подать апелляцию в течение 30 дней со дня составления полного решения суда.
Семенихин баллотируется в народные депутаты. 27 июня на него напали и избили, после чего он попал в реанимацию.
В нападении на себя Семенихин обвинил конкурента в округе от "Воля народа" Игоря Молотка. В то же время тот эти обвинения отвергает.
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