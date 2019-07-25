Избиратели нарушали закон, потому что хотели выиграть IPhone

В Полтавской области избиратели фотографировались в кабинках для голосования, потому что хотели выиграть IPhone.
Люди участвовали в конкурсе, который проводился в Instagram, заявил на "112 Украина" заместитель председателя 144 округа Александр Олешко.
Условием для выигрыша смартфона была фотография на предвыборной участке.
Местные жители неправильно поняли условие и делали селфи в кабинках.
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"В Instagram объявили розыгрыш IPhone и сказали, что нужно сфотографироваться возле избирательного участка. То есть сказали не в кабинке и не у урны. Люди, наверное, неправильно поняли и немножко нарушали", - сказал Олешко.
В Хмельницкой области избирательная комиссия выдала бюллетень избирателю без предъявления паспорта. Женщина в селе Корначовка Ярмолинецького района проголосовала и пошла домой, передает Опора.
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