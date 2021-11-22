Из закрытого лагеря в Сирии эвакуировали украинок с детьми

Сейчас в лагере Родж осталось еще семь украинок и 12 их детей. Фото: suspilne.media

В Украину из закрытого лагеря Родж на севере Сирии вернули трех женщин и 11 их детей.

Об этом сообщила координатор объединения родственников, репатриированных из Сирии граждан Фатима Бойко, передает "Общественное".

"Женщины вернулись из лагеря для беженцев. Репатриированные – граждане Украины, которых впоследствии ждет медицинское обследование и дальнейшая реабилитация", - сказала она.

Сейчас в лагере Родж осталось еще семь украинок и 12 детей, которые заявляли о желании вернуться в Украину.

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В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях - Аль Холл и Родж на территории "Сирийского Курдистана" находятся женщины и дети из Украины. С конца прошлого года Главное управление разведки Министерства обороны совместно с МИД начали эвакуировать украинских граждан из Сирии. 19 октября успешно завершили спецоперацию по эвакуации украинцев из Сирии. В Украину вернули женщину с четырьмя детьми. Крымчанка Иман и четверо ее детей более двух лет находились в лагере закрытого типа Родж.