Из Украины хотели вывезти уникальное издание "Кобзаря"

Фото: СБУ

Из Украины пытались вывезти уникальное издание сборника "Кобзарь" Тараса Шевченко 1860 года.

Это преступление предупредили сотрудники СБУ, сообщили в ведомстве.

Злоумышленники имели посредника в Киеве, который отстаивал интересы заказчика из Европы. Посредник нашел курьера, чтобы он незаконно перевез книгу через границу с Польшей в пункте пропуска "Ягодин" Волынской области.

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"Издание "Кобзаря", которое изъяли, является одной из последних прижизненных публикаций автора и на аукционах в Европе может стоить от 50 тысяч долларов. Официально в Украине осталось только 8 экземпляров такого издания, и они есть культурной и исторической ценностью для нашей страны", - рассказали в СБУ.

При обнаружении преступника на границе у него также нашли более 200 серебряных монет и украшений времен кельтской и римской культур. Изъятые ценности собираются передать в Музейный фонд Украины.

CБУ заблокировала деятельность злоумышленников, которые нелегально продавали сильнодействующие лекарства за границу. Они наладили механизм сбыта запрещенных препаратов в европейские страны и в Россию, сообщили в пресс-службе СБУ.