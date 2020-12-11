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пятница, 11 декабря 2020 18:10

СБУ блокировала контрабанду лекарств, которые через интернет продавали в Европу
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CБУ заблокировала деятельность злоумышленников, которые нелегально продавали сильнодействующие лекарства за границу.

Они наладили механизм сбыта запрещенных препаратов в европейские страны и в Россию, сообщили в пресс-службе СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Преступники через интернет продавали фальсифицированные лекарства

CБУ заблокировала деятельность злоумышленников, которые нелегально продавали сильнодействующие лекарства за границу
Фото: ssu.gov.ua
CБУ заблокировала деятельность злоумышленников, которые нелегально продавали сильнодействующие лекарства за границу
Преступники наладили механизм сбыта запрещенных препаратов в европейские страны и в Россию
Преступники наладили механизм сбыта запрещенных препаратов в европейские страны и в Россию
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы

"Участники преступной группы наладили механизм незаконного сбыта в европейские страны и РФ запрещенных к свободному обращению сильнодействующих веществ, в частности метандиенона и нандролона. Также злоумышленники реализовывали препараты на территории Украины. Свою продукцию фигуранты предлагали на страницах созданных ими специализированных сайтов и доставляли товар заказчикам почтовыми сервисами, а также через курьеров, которые входили в состав группировки. Деньги за анаболики клиенты перечисляли на банковские карточки дельцов", - говорится в сообщении.

За период своей незаконной деятельности, преступники успели заработать более 65 млн грн. Одного из курьеров задержали при попытке скрытого перемещения партии стероидов в одну из стран ЕС.

Во время обыска по месту жительства и складах, правоохранители изъяли банковские карточки, средства связи, деньги, полученные преступным путем, и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Также изъята партия сильнодействующих препаратов на сумму почти 3 млн грн по ценам черного рынка.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины разоблачила международную группировку, которая занималась контрабандой и продажей в нашей стране лекарственных средств сердечно-сосудистой, онкологической и репродуктивной групп неподтвержденного происхождения.

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Дата
11
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