СБУ блокировала контрабанду лекарств, которые через интернет продавали в Европу

CБУ заблокировала деятельность злоумышленников, которые нелегально продавали сильнодействующие лекарства за границу.

Они наладили механизм сбыта запрещенных препаратов в европейские страны и в Россию, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Фото: ssu.gov.ua

"Участники преступной группы наладили механизм незаконного сбыта в европейские страны и РФ запрещенных к свободному обращению сильнодействующих веществ, в частности метандиенона и нандролона. Также злоумышленники реализовывали препараты на территории Украины. Свою продукцию фигуранты предлагали на страницах созданных ими специализированных сайтов и доставляли товар заказчикам почтовыми сервисами, а также через курьеров, которые входили в состав группировки. Деньги за анаболики клиенты перечисляли на банковские карточки дельцов", - говорится в сообщении.

За период своей незаконной деятельности, преступники успели заработать более 65 млн грн. Одного из курьеров задержали при попытке скрытого перемещения партии стероидов в одну из стран ЕС.

Во время обыска по месту жительства и складах, правоохранители изъяли банковские карточки, средства связи, деньги, полученные преступным путем, и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Также изъята партия сильнодействующих препаратов на сумму почти 3 млн грн по ценам черного рынка.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины разоблачила международную группировку, которая занималась контрабандой и продажей в нашей стране лекарственных средств сердечно-сосудистой, онкологической и репродуктивной групп неподтвержденного происхождения.