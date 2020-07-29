СБУ разоблачила масштабную контрабанду лекарств из РФ

Продажу полученной продукции злоумышленники осуществляли через интернет. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила международную группировку, которая занималась контрабандой и продажей в нашей стране лекарственных средств сердечно-сосудистой, онкологической и репродуктивной групп неподтвержденного происхождения.

По предварительной информации, незарегистрированные препараты злоумышленники из Киева и Харьковской области нелегально получали с территории РФ и одной из стран Западной Азии, в том числе через международные почтовые сервисы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники продавали полученную продукцию через интернет и доставляли ее курьерами и сервисами экспресс-доставки. Хранение и транспортировка препаратов осуществлялись без соблюдения установленных санитарных норм, в частности, температурного режима.

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В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранителям удалось изъять почти 2,5 тыс. упаковок медицинских средств сомнительного качества. Их общая сумма составляет более 3 млн грн.

В то же время во время обысков были изъяты документы и деньги. Лекарства будут направлены на экспертизу.

Директор фонда "Здоровая нация" Максим Ненадов и сотрудник этого фонда Владимир Николаенко признались в контрабанде в США поддельных лекарств от онкозаболеваний и гепатита. Препараты выпускали партиями от 1 тыс. до 5-6 тыс. упаковок. Цена такой упаковки достигала нескольких тысяч долларов.