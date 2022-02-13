Из Литвы в Украину прибыли ракетные комплексы Stinger

В Украину из Литвы прибыло военное снаряжение, в частности зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает "Европейская правда".

Резников выразил благодарность правительству Литвы, всему литовскому народу и лично министру национальной обороны Литвы Арвидасу Анушаускасу.

"Украинско-литовские отношения очень тесны и продолжаются много веков. Современная история творится так же совместно и по-семейному. Я ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга!" – написал Резников.

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Министр также выразил уверенность, что военная дипломатия сегодня является одним из ключевых залогов отношений между странами.

31 января в Украине начала работу созданная правительством Литвы миссия по оценке потребностей, которая оценит украинские потребности в дополнительной помощи со стороны Литвы и будет координировать оказание помощи на фоне агрессии России. В ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Эта помощь предоставляется после разрешения правительства США передать третьей стороне оборудование американского производства.