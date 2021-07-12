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понедельник, 12 июля 2021 07:32

Июльская жара будет чередоваться с грозами: где ждать непогоды

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Июльская жара будет чередоваться с грозами: где ждать непогоды
В Сумах сегодня температура воздуха составит +20...32°С. Фото: pixabay.com

Сегодня в Украине снова ожидается жара до +34°С. При этом грозы пройдут везде, кроме западных и центральных областей.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать в областных центрах 12 июля.

В Киеве сегодня пройдет гроза, будет небольшая облачность. Температура воздуха днем достигнет +30°С.

Во Львове и Луцке в понедельник будет сухо и почти безоблачно. Днем +31°С.

В Ровно ожидается небольшая облачность, а днем будет стоять жара до +31°С.

В Тернополе и Хмельницком 12 июля дневная температура составит +30°С, небольшая облачность.

В Ивано-Франковске сегодня также небольшая облачность, а днем +31°С.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, днем столбики термометров покажут +29°С.

В Виннице сегодня облачно с прояснениями, дневная температура будет достигать отметки +29°С.

В Житомире в понедельник днем до +30°С, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня пройдет гроза, будет небольшая облачность и +30°С.

В Кропивницком температура днем составит +29°С, ожидаются дождь и гроза.

В Полтаве сегодня гроза, температура воздуха в пределах +19...30°С и небольшая облачность.

В Одессе и Херсоне 12 июля - небольшая облачность, гроза, температура днем +29°С.

В Запорожье и Николаеве также пройдут грозы, днем будет небольшая облачность и температура до +30°С.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +20...32°С, почти безоблачно.

В Харькове - почти безоблачно, температура днем +31°С.

В Днепре ожидается гроза, температура днем +29°С, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет немного облачно, пройдет небольшой дождь, а жара будет стоять в пределах +29°С.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура днем составит +34°С.

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12-13 июля пройдут дожди в южных и восточных областях. А вот 13-15 числа осадки ожидают только на западе. 14-15 июля - переменная облачность. Дожди снова возможны на западе. Днем +30...35°C, ночью до +22°C.

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Дата
12
июля

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