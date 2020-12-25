Иван стал Йонасом, Елена - Милаграс: как украинцы меняли имена и называли детей в 2020-м

Лидерство среди женских имен до сих пор удерживает имя София. Фото: pixabay.com

По состоянию на 23 декабря 2020 года в Киеве зарегистрировали 30 091 рождения ребенка. В течение 11 месяцев 2020-го киевляне выбирали для младенцев как необычные имена, так и более традиционные.

Об этом рассказали в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции в Киеве, пишет "Сегодня".

Среди популярных имен для девочек - София, Полина, Мария, Анна, Анастасия, Кира, Виктория.

Для мальчиков - Максим, Александр, Марк, Матвей, Тимофей, Михаил, Андрей.

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Родители давали своим детям и редкие имена.

Женские имена: Аделина, Теона, Квитослава, Пелагея, Прасковия, Ядвига, Лили, Айна, Сарра Яец, Прамила, Лавиния, Ясна, Забава, Илектра, Берлина, Милада, Владиана, Михайлина, Ариель, Есения, Мартина, Лали, Амаль, Ярина.

Мужские имена: Марко, Северин, Гарри, Елезар, Киприян, Дорофий, Орест, Гедеон, Яросвит, Харлампий, Аскольд, Ангел, Дарий, Лукас, Сава, Влас, Демьян, Антип, Оскар, Ник, Маркус, Тристан, Эней.

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В Киеве за год сменили свое имя 1274 человека. Среди них и те, кто вместо традиционного пожелал иметь экзотическое имя

Так, Людмила стала Каей, Анна - Олианной, Владимир - Вальдемаром, Иван - Йонасом, Дррааоллдлисс - Анной, Анна - Анабеллой, Мария - Дерикой, Люцифер - Джеком, Елена - Милаграс, Виталий - Габриэлем, Лариса - Глорией-Сандрой, Лада - Мияко, Мария - Эстель.

В Шевченковском районе Киева бригада "скорой" успешно приняла роды у 21-летней женщины, прибыв на вызов.