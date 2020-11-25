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среда, 25 ноября 2020 15:55

"Пакет малыша": родители смогут выбрать форму помощи

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&quot;Пакет малыша&quot;: родители смогут выбрать форму помощи
Между родильными домами оцифруют обмен информацией. Фото: unsplash

Родители смогут выбирать форму единовременного пособия "пакета малыша" - получить деньги или вещи.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров, передает УНИАН.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, постановлением будет оцифрован обмен информацией между родильными домами и Минсоцполитики для предоставления "пакета малыша".

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"Заменят бумажную справку о рождении ребенка, которую будут выдавать роддома, на систему обмена информацией между учреждениями здравоохранения и Минсоцполитики", - сказала она.

В Украине более 13 тыс. человек получили деньги вместо "пакета малыша" на сумму свыше 67 млн ​​грн. Потратить их можно в магазинах, присоединившихся к реализации проекта.

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ноября

Деньги УПА использовали в Беларуси и 12 областях Украины

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