Истребитель НАТО перехватил российский самолет с Шойгу над Балтикой

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолёта Шойгу Фото: https://www.mk.ru

В России заявили, что над нейтральными водами Балтики истребитель страны НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Самолет с главой министерства следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву, сообщает ТАСС.

"Над нейтральными водами Балтики к борту главы военного ведомства попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако российские летчики оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру", - говорится в сообщении.

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Самолет с Шойгу над Балтикой перехватывают не впервые. Два года назад над водами Балтийского моря борт российского министерства обороны и сопровождающие его Су-27 были перехвачены польскими истребителями F-16.