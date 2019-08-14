Исследователи установили, что вредит подросткам больше, чем соцсети

Исследователи учли такие факторы, как кибербуллинг, недостаток сна и физических нагрузок.

На здоровье подростков влияет не само использование соцсетей, а контент, который они потребляют. В то же время негативному влиянию больше подвержены девушки, чем юноши.

Это обнаружили исследователи из Имперского колледжа Лондона, пишет The Lancet.

Авторы исследования проанализировали данные 12866 подростков в возрасте от 13 до 16 лет из правительственного исследования в 2013-2016 годах.

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Обнаружили, что 43% подростков пользовались соцсетям более три раза в день во время первого года исследования. Из них 31% участников чаще испытывали психологических проблем в следующем году.

У девушек, которые использовали соцсети течение двух лет наблюдали ухудшение психического здоровья. Исследователи учли такие факторы, как кибербуллинг, недостаток сна и физических нагрузок и заметили, что проблемы с психическим здоровьем не исчезли у девушек. В то же время эти факторы не влияли на парней.

Ученые предложили родителям следить, чтобы дети не отвлекались на гаджеты перед сном и не оставляли рядом с собой телефонов, когда ложатся спать.

Верховная Рада приняла изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Отныне за буллинг или его сокрытие будут штрафовать.