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вторник, 16 марта 2021 17:50

Исследование показало реальную готовность украинцев вакцинироваться

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Не намерены вакцинироваться от Covid-19 более половины из 2018 опрошенных респондентов от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий. Среди причин называют сомнения в безопасности и эффективности имеющейся вакцины.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Автор: razumkov.org.ua
  Отношение граждан Украины к вакцинации от Covid-19. Результаты опроса в таблицах
Отношение граждан Украины к вакцинации от Covid-19. Результаты опроса в таблицах

Так, 51,5% опрошенных ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса. Уже вакцинировались или намерены сделать это ближайшем будущем 12%. Еще 16% намерены сделать это позже, а 10% согласны привиться, только если это будет нужно по формальным требованиям. Например, для поездки за границу. Еще не определились с ответом 10% опрошенных.

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Социологическая служба отметила, что с ростом возраста опрошенных растет желание отказаться от вакцинации. Доля таких меняется от 43,5% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 57% среди тех, кому 60 и более лет.

Среди тех, кто не отказывается вакцинироваться от Covid-19, 52% согласны на прививку только при условии, что она будет бесплатной. Заплатить за вакцинацию согласны 22,5%, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди. Затруднился с ответом 21% опрошенных.

  Отношение граждан Украины к вакцинации от Covid-19. Результаты опроса в таблицах
Отношение граждан Украины к вакцинации от Covid-19. Результаты опроса в таблицах

Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно. Доля таких возрастает от 42% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 64% ​​среди тех, кому 60 и более лет.

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Те респонденты, кто не хочет вакцинироваться, чаще всего мотивируют это тем, что вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны и безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку. Такой ответ дают 45% тех, кто не намерен делать прививки.

27% из них объясняют свой отказ тем, что риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% - тем, что уже переболели коронавирусом, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают, что вероятность того, что они заболеют, очень низкая.

  Отношение граждан Украины к вакцинации от Covid-19. Результаты опроса в таблицах
Отношение граждан Украины к вакцинации от Covid-19. Результаты опроса в таблицах

Обоснование отказа от прививки недостаточной эффективностью или недостаточной безопасностью вакцин, применяемых в Украине, наиболее распространено среди представителей младшей возрастной группы (18-29 лет). Так мотивируют свой отказ 54% представителей этой группы, которые не намерены делать прививки от ковида.

Как отметили авторы исследования, выборка представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Немецкая клиника Charitе подтвердила циркуляцию в Украине так называемого британского штамма Covid-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, который передал Charitе на исследование 200 образцов биоматериалов. Клиника обнаружила циркуляцию 18 мутировавших штаммов, которые походят из Италии, Дании, Бельгии, Великобритании, Австралии и стран Азии.

В 6 образцах из Винницкой и Закарпатской областей обнаружили циркуляцию мутировавших штаммов британского происхождения.

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