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вторник, 16 марта 2021 15:54

Британский штамм Covid-19 распространяется по Украине

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Британский штамм Covid-19 распространяется по Украине
В 6 образцах из Винницкой и Закарпатской областей обнаружили циркуляцию мутированных штаммов. Фото: pixabay.com

Немецкая клиника Charitе подтвердила циркуляцию в Украине так называемого британского штамма Covid-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, который передал Charitе на исследование 200 образцов. Клиника обнаружила циркуляцию 18 мутированных штаммов, которые походят из Италии, Дании, Бельгии, Великобритании, Австралии и стран Азии.

В 6 образцах из Винницкой и Закарпатской областей обнаружили циркуляцию мутированных штаммов британского происхождения.

Циркуляцию южноафриканского штамма в Украине не нашли.

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4 марта в Украине официально подтвердили 2 случая так называемого британского штамма Covid-19, который считается заразнее других. Новую мутацию выявили у 2 Covid-больных из Ивано-Франковска.

Лаборатория ЦОЗ ежемесячно отправляет положительные образцы в иностранные клиники для секвенирования. 9 марта 338 образцов отправили в лабораторию в Лондоне.

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16
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