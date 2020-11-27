Исследование показало, откуда украинцы получают информацию

Как и в 2018 году, в 2020 году украинцы в возрасте 15-59 лет чаще всего смотрят ТВ. Фото: pixabay

Приоритетным каналом коммуникации для украинцев остается телевидение.

Как и в 2018 году, в 2020 году украинцы в возрасте 15-59 лет чаще всего смотрят ТВ и читают сообщения в социальных сетях - 48% и 40% соответственно делают это ежедневно, сообщили в социологическом исследовании "Чтение в контексте медиапотребления и жизнеконтсруирования" опубликованном Украинским институтом книги.

"Приоритетными каналами коммуникации для взрослых есть ТВ (73% респондентов смотрят его по меньшей мере несколько раз в неделю), соцсети (69%), интернет-СМИ (53%), радио (43%), а наименее приоритетными являются печатные газеты (15% ) и журналы (6%) ", - написали в результатах исследования.

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Вероятно соцсети забирают аудиторию в интернет-СМИ, частота пользования которыми снизилась в 2020 году (с 28% в 2018 до 22% в 2020 году), хотя пользователи соцсетей могут подписываться на любимые интернет-СМИ в соцсетях. Также в 2020 году возросла частота слушания радио и снизилась частота чтения печатных газет и журналов. Исследования проводились в два этапа: качественный этап исследования (проводился методом фокус-групповых дискуссий) и количественный этап исследования (проводился методом массовых личных опросов).

В августе-сентябре 2020 года провели 8 фокус-групп со взрослыми респондентами 18-59 лет и 16 фокус-групп с детьми 6-17 лет. Количественное исследование делали методом личных интервью на дому у респондентов в августе-сентябре 2020 года по всей Украине, за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. В общем опросили 2100 взрослых в возрасте 15-59 лет и 1800 детей 6-17 лет.

За время независимости Украины впервые украинские читатели начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам. 32% людей читают на украинском против 27% - на русском, сообщили в социологическом исследовании "Чтение в контексте медиапотребления и жизниконструирования" опубликованном Украинским институтом книги.