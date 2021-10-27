Испытали модернизированную систему залпового огня - мощные фото

Фото: Armyinform

В Одесской области испытали модернизированную систему залпового огня "Вільха-М".

Новый образец отличается новыми ракетами с возросшей дальностью полета, сообщает Armyinform.

Ракеты калибра 300 мм способны поражать наземные цели на расстоянии более 100 км.

В Украине производство ракет наладили по замкнутому циклу.

Специалисты госкомиссии оценят работу комплексов.

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Модернизированная ракетная система залпового огня "Вільха-М" была разработана конструкторами ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" вместе с другими государственными и частными предприятиями.

Украинские военные встретили третью партию дополнительной помощи безопасности от США с комплексами Javelin. Также получили медаптечки и боеприпасы под "калибры НАТО".