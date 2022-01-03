Искривляються ноги и позвоночник – мать на генетическое обследование сына просит помощи

Автор: Фото предоставлено Анастасией Яхненко 9-летний Герман Яхненко из Смелы Черкасской области имеет мочекаменную болезнь и задержку физического развития. Подозревают врожденную патологию с нарушением белкового обмена. На генетическое обследование требуется помощь.

9-летний Герман Яхненко из Смелы Черкасской области имеет мочекаменную болезнь и задержку физического развития. Подозревают цистинурию. Это врожденная патология с нарушением обмена белков. На генетическое обследование требуется помощь.

"Первый камешек в почке Германа обнаружили в 2 года. Перед тем у него поднялась высокая температура и рвал, - рассказала Gazeta.ua мать Анастасия Яхненко. – Нас направили на УЗИ в Черкассы. В левой почке обнаружили камешек. С тех пор во время обострений проходим лечение. Нужно периодически обследоваться, чтобы камешек резко не начал увеличиваться. Сейчас он 4-миллиметровый, такой уже обнаружили и в правой почке. Появилось несколько мелких конкрементов. Врачи говорят, Герман нуждается в максимальном обследовании, чтобы знать причину мочекаменной болезни. Под вопросом диагноз цистинурия. Это врожденная патология с нарушением обмена белков. Герман отстает в физическом развитии. И по весу, и по росту. Начали искривляться шея, хребет и ноги. В Охматдете сказали, что нужно генетическое обследование. Оно стоит 15 тысяч гривен. Анализы будут отсылаться в Калифорнию. У меня двое детей и мама. Я четыре года лечу сепсис. Последствия кесарева сечения. Перенесла уже 5 сделок. Весной планируют еще одну. Поэтому на обследование сына прошу помощи у небезразличных людей".

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