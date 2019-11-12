Искренние и беззаботные: показали душевные фото с польского села

Фото: cameralabs.org

Польский фотограф Себастиан Лучиво лучив снимает жизни своей семьи в небольшом польском селе.

"Источники вдохновения для меня, как и для любого фотографа или художника, это музыка и свет. Освещение - важный элемент в фотографии. Оно создает климат и даже может создать историю", - рассказывает фотограф, сообщает cameralabs.

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Главными героями его историй - два сына Яцек и Кшиштоф, а также жена Агнешка. Семья имеет две большие собаки и трое щенков, которые часто фигурируют в снимках.

Накануне Хэллоуина люди часто переодеваются в жуткие костюмы и устраивают фотосессию. Одна семья из города Юджин, что в американском штате Аригон, решила переодеть в зомби папу и 11-месячную дочь. С этого вышли довольно эффектные кадры.