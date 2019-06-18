Ирина Луценко показала внучку на отдыхе

Автор: Facebook Внучка Ирины Луценко родилась в июле прошлого года

Народный депутат Ирина Луценко поделилась в Facebook новыми фотографиями своей внучки Александры. В следующем месяце девочке исполнится 1 год.

"Лето пришло, Сан Санна впервые открывает сезон. А нам - работать над Избирательным кодексом", - написала жена генпрокурора.

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Где именно отдыхает Александра с родителями, Луценко не сообщила.

Невестка Луценко Анастасия рожала первенца в частном перинатальном центре в Киеве.

Недавно Ирина Луценко вступила в партию "Европейская солидарность". Однако отметила, что не готова баллотироваться по мажоритарному округу.