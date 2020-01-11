Иран признал, что сбил самолет. Реакция директора МАУ

Директор МАУ Евгений Дыхне не сомневался, что самолет или экипаж не могли быть причиной катастрофы в Иране. Фото: facebook.com/eugenedihne

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) были уверены, что ни их экипаж, ни их самолет Boeing 737-800, потерпевший крушение под Тегераном, не могли быть причиной катастрофы.

"Мы ни на секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие.

Мы скорбим, и с нами скорбит без преувеличения весь мир. 167 загубленных человеческих жизней. 9 членов нашего экипажа. PS752", - написал президент МАУ Евгений Дыхне на странице в Facebook.

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11 января, в субботу утром, Иран официально признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными. Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой". "Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере. "Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца. Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.