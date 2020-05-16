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суббота, 16 мая 2020 10:45

Инженеры, юристы и металлурги: какова профессия украинских олигархов

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Инженеры, юристы и металлурги: какова профессия украинских олигархов
Ринат Ахметов - украинский предприниматель. Фото: tv5.zp.ua

Скоро украинские абитуриенты будут сдавать ВНО и вступать в избранные вузы.

Но всегда ли образование играет решающую роль для заработка? Ответ на этот искал 24 канал, который проанализировал информацию об образовании украинских олигархов.

Ринат Ахметов

Самым богатым человеком Украины уже несколько лет является Ринат Ахметов. На сегодня он обладает ЗАО СКМ, в которую входят более 500 компаний и предприятий, работающих в ГМК, ТЭК, телекоммуникации, финансовом секторе, медиа, транспорте, сельском хозяйстве и тому подобное.

Как заработал первый капитал, Ахметов никогда не рассказывал. Только замечал, что шел на ряд предпринимательских рисков в первые годы после распада СССР.

После окончания школы Ахметов не вступал в вуз и нигде не работал. Лишь в 2001 году окончил экономический факультет Донецкого Национального университета по специальности "Маркетинг".

Виктор Пинчук

Один из самых влиятельных олигархов Украины является Виктор Пинчук. Он является владельцем бизнес-империи и известным меценатом. Виктору Пинчуку сейчас принадлежит влиятельная бизнес-группа "Интерпайп", которая является важным игроком на рынке металлических труб.

Пинчук окончил Днепропетровский металлургический институт в 1983 году, по специальности - инженер-металлург, "Обработка металлов давлением".

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Игорь Коломойский

Игорь Коломойский - влиятельный в Украине олигарх, с которым связана немало скандалов. Бизнес-интересы Коломойского разнообразны: он интересуется и нефтью, и ферросплавами, и горнолыжными курортами (в частности, в Австрии Земмеринга и в Украине Буковель) и авиаперевозками.

В 1985 году Коломойский закончил на "отлично" Днепропетровский металлургический институт имени Брежнева по специальности "теплотехника и автоматизация металлургических печей".

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук - кум Путина, эксруководитель администрации президента Кучмы - в 1972 году успешно сдал вступительные экзамены на юридический факультет Киевского государственного университета имени Шевченко. Однако не смог пройти по конкурсу. Несмотря на это, в сентябре был зачислен в состав студентов на основании разрешения УССР.

В 1975 году Медведчука отчислили с третьего курса, поскольку тот избил несовершеннолетнего. И в 1976 году восстановили и он таки получил диплом юриста.

Дмитрий Фирташ

Дмитрий Фирташ - украинский олигарх, бизнесмен и политик, совладелец скандального "Надра Банка", председатель совета директоров международной группы компаний Group DF.

После школы в 1984 году окончил Краснолиманское железнодорожное профтехучилище, затем Национальную академию внутренних дел Украины.

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Вадим Новинский

Пророссийский миллиардер Вадим Новинский владеет группой компаний "Смарт-холдинг", которая имеет представительства в большинстве регионов Украины.

Олигарх закончил Академию гражданской авиации в Санк-Петербурге в 1985 году. По специальности Новинский - инженер систем управления. Кроме того, он занимался научной деятельностью.

Бывший владелец "ПриватБанка", олигарх Игорь Коломойский после принятия банковского законопроекта планирует обращаться в Европейский суд по правам человека и сотрудничать в этом вопросе с бывшим главой Администрации президента Януковиче, юристом Андреем Портновым.

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Дата
16
мая

Алкоголь по часам и новогодние застолья с лимонадом: ввели "сухой закон"

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